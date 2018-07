Crédit photo : Le Nord-Côtier

Dame Nature n’a pas été des plus sympathiques à l’endroit de l’Omnium dans l’vent en fin de semaine dernière, tout comme certains «malfaiteurs » lors du spectacle de samedi. Sur les terrains, malgré les caprices de la météo, 215 équipes ont pris part la 32e édition de ce tournoi de volleyball de plage sur la plage de la rivière Moisie.

Les joueuses et joueurs ne l’ont pas eu facile avec la météo et ses prévisions du dimanche qui ont manqué de fiabilité. Du vent samedi, de la pluie dimanche. Seul moment presque parfait comme conditions, un peu avant l’heure du souper samedi pour les derniers matchs

«Ça commençait à jouer dans la tête du monde. La température, c’était soit du vent, soit de la pluie», a mentionné Marithé Beaudin-Mongeau, coordonnatrice de l’Omnium. Le vent et la pluie ensemble, l’organisation aurait été loin d’être en business, elle qui ne l’a pas eu facile avec le montage du site en raison du vent.

Sur les terrains, c’est une participation presque similaire à celle de 2017(218 équipes), qui était une année record. L’engouement pour l’Omnium dans l’vent ne s’estompe donc pas.

Soirée gâchée

Outre la météo, le comité déplore ce qui s’est passé samedi soir, au lendemain d’un spectacle de Jérôme Casabon, relaxe et intime devant une soixantaine de personnes, prestation qui collait parfaitement à l’esprit de l’Omnium.

«Le très bon show d’Orloge Simard samedi soir a été gâché par des jeunes malfaiteurs. On a dû «coucher» une vingtaine de jeunes, des jeunes qui ne jouent même pas au tournoi. Certaines personnes n’ont pu apprécier le show», a indiqué la coordonnatrice, pestant contre les gestes physiques et l’attitude d’une minorité face aux gens et aux biens. «Je vide mon sac, et ça reflète ce que pensent les membres du comité», a-t-elle renchéri.

Des agissements qui pourraient avoir des répercussions si ça devait se répéter au Volley-Soleil. «C’est la dernière chance. On va couper ça (les tournois) si des gens ne savent pas vivre.»

Volley-Soleil

Parlant du Volley-Soleil, édition 2018, la 37e, elle se tiendra du 3 au 5 août, encore là sur la plage de la rivière Moisie. Cette année, la thématique lancée aux participants; le cinéma. Joueuses et joueurs sont donc invités à s’inspirer du thème pour leur «habillement».

Ça se jouera en 4×4 Mixte (Compé/Récré A/Récré B/Participation). La journée du samedi sera consacrée aux préliminaires, celles du dimanche aux éliminatoires.

Les inscriptions se prennent en ligne (www.volleysi.ca). Pour la portion festive et musicale, Élixir de Gumbo le vendredi et William Verreault en première partie des Chiens de Ruelles le samedi. Pour en savoir plus, visitez le site Internet ou consultez le www.facebook.com/Volleysoleil/.

Omnium dans l’vent, 7 et 8 juillet 2018, Moisie

2×2 Femmes Compétition

Gagnantes : Un vieux vieux jÔne (Marithé Beaudin-Mongeau/Andréanne Whittom)

Finalistes : Babine-Marcouxe (Sarah-Pier Babin/Audrey Marcoux)

2×2 Femmes Récréation A

Gagnantes : Caro et Kari (Caroline Boivin/Karianne Bourgoin)

Finalistes : Banana speed (Émilie Gagnon/Éloïze Michaud)

2×2 Femmes Récréation B

Gagnantes : Martin-Lavoie (Ève Martin/Naïla Lavoie)

Finalistes : Kim et MH (Kim Mayrand/Marie-Hélène Cota)

4×4 Femmes Participation

Gagnantes : PC Girls (Natasha Deon/Alexa Bossé/Katheryne Beaudin/Megan Bélanger)

Finalistes : Fringantes (Mélanie Thibault/Kathy Proulx/Lisa-Marie Gallant/Mélanie McCarthy)

2×2 Hommes Compétition

Gagnants : 2 x2 pré-mix (Hugo St-Pierre/Michael Boudreau)

Finalistes : La Voie Maltais (Antoine Maltais/Yannick Bouchard)

2×2 Hommes Récréation A

Gagnants : Sets in the City (Nicolas Jones/Nunziato Garreffa)

Finalistes : Les Vieux pas souples (Étienne Leblanc/Sébastien Côté)

2×2 Hommes Récréation B

Gagnants : Toi trouves en un (Sébastien Arseneau/Vincent Trépanier)

Finalistes : Les jocolls (Jonathan Collin/Sébastien Deschênes)

2×2 Mixte Compétition

Gagnants : Pellerin boude (David Pellerin/Myriam Boudreault)

Finalistes : Vous allez mettre nom de famille (René Gamache/Cinthia Devost)

2×2 Mixte Récréation A

Gagnants : Cathou au bloc (Christian Desbiens/Catheryne Gagné)

Finalistes : Larrivée/Paradis (Vincent Paradis/Laurence Larrivée)

2×2 Mixte Récréation B

Gagnants : Les jocoll (Jonathan Collin/Karianne Bourgoin)

Finalistes : Pasadena Mudslide (Guillaume Rodier/Virginie Haince)

4×4 Mixte Participation

Gagnants : Les ZEN’arvés (Jean-François Boutot/David Maltais/Lucy Guillemette/Rosy Grégoire)

Finalistes : La Cage Brasserie Sportive (Francis Lévesque/Martin Blais/Karolie Labrie/Stéphanie Lavoie)