Métal 7 acquiert un manufacturier d’équipements miniers de Québec

La compagnie Métal 7 acquiert Les Équipements Megatraction, un manufacturier d’équipements pour l’industrie minière. Métal 7 veut à la fois doper le chiffre d’affaires de Megatraction et utiliser ses produits pour conquérir de nouveaux marchés.

Les deux compagnies ont fait l’annonce de la transaction mercredi par communiqué. Le montant de l’achat n’a pas été dévoilé. Marc-André Gervais, PDG de Métal 7, indique simplement que le chiffre d’affaires annuel de Megatraction est de «quelques millions de dollars».

Les Équipements Megatraction Inc., une PME située à Québec, conçoit et fabrique une gamme spécialisée d’équipements de levage pour l’industrie minière. Leurs produits vedettes sont le Megalifter et le Synchro, des mastodontes qui permettent de soulever des pelles minières, des grues, des bulldozers et des camions afin d’en faciliter l’entretien.

La fabrication des produits de Megatraction est présentement sous-traitée à divers manufacturiers québécois. Métal 7 a pour objectif d’en déménager la production à Sept-Îles à moyen ou long terme.

«Nous on a la capacité de fabriquer ces équipements-là. Mais présentement, on est à pleine capacité, on a un défi de main-d’œuvre comme beaucoup d’entreprises», expose Marc-André Gervais.

Marché australien

Métal 7 est une entreprise manufacturière basée à Sept-Îles qui fabrique des équipements pour l’industrie minière et les alumineries, principalement des revêtements de surface et des équipements industriels spécialisés. Ses exportations représentent plus de 75% de sa production et sont expédiées dans une vingtaine de pays.

La compagnie ne cache pas ses ambitions internationales et veut utiliser sa nouvelle acquisition pour cibler de nouveaux marchés.

«Ça va nous donner aussi un bon produit pour commencer à pénétrer davantage le marché australien. Il y a beaucoup de mines à ciel ouvert là-bas», note Marc-André Gervais.

Bruno Fortin, président du conseil d’administration du fleuron septilien, abonde dans le même sens. Il désire que l’expertise de la compagnie soit reconnue à l’échelle internationale.

«L’acquisition de Les Équipements Megatraction Inc. s’inscrit dans notre démarche d’expansion et de consolidation, visant à créer une entreprise canadienne phare de produits et services à haute valeur ajoutée pour l’industrie minière», a-t-il dévoilé.

Tripler les ventes

Le PDG de Métal 7 croit que l’ajout des technologies brevetées de Megatraction au catalogue de produits de Métal 7 sera bénéfique aux deux compagnies.

«Megatraction a la meilleure technologie du secteur, mais en raison de sa taille, elle se limitait principalement aux marchés nord-américains», indique-t-il. «On va travailler pour tripler les ventes et se positionner sur le marché international.»

Le DG de Megatraction, Robin Belley, ajoute que la taille du marché mondial est énorme.

«L’expertise et les ressources de Métal 7 Inc. seront des catalyseurs pour propulser Megatraction», prédit-il.