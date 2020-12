Mesures additionnelles dans les centres commerciaux et les magasins : les commerçants devront faire preuve d’originalité et de créativité

Dès vendredi (4 décembre), centre commerciaux et magasins devront une fois de plus s’adapter à de nouvelles mesures depuis le début de la pandémie. Ils devront limiter l’accès à un certain nombre de personnes en même temps en fonction de la superficie. La Chambre de commerce de Sept-Îles Uashat mak Mani-utenam s’inquiète d’ailleurs sur les impacts qu’auront ces nouvelles normes.

« On ne s’est pas encore positionné, mais je m’attends à ce que ça fasse mal », souligne d’emblée la directrice générale de la Chambre, Jessica Bélisle, qui s’interroge notamment sur la mise en place de ces mesures pour la région qui se trouve en zone jaune. « C’est comme dire qu’on met tous les œufs dans le même panier ».

Parmi ses inquiétudes, il y a celle qui pourrait pousser les consommateurs à acheter davantage en ligne ou à encourager les grandes surfaces.

« Ce n’est pas une bonne nouvelle, mais je sais que les commerçants feront preuve d’originalité, de créativité. C’est cependant un autre coup dur pour eux. On met la responsabilité sur les commerçants », ajoute Mme Bélisle, sûre que les gens, commerçants et clients, respecteront les mesures.

Déjà prêt!

Des commerces ont déjà annoncé leurs couleurs face aux nouvelles mesures. Le Renard Bleu et la Bonbonnerie – Chapeau de Troll n’ont pas tardé à s’ajuster et à y aller d’incitatifs. Ils offriront des rabais pour l’achat en ligne.

« Le nombre de clients est révisé à quatre en magasin. Afin de nous aider à bien servir tout le monde, nous demandons votre collaboration pour réduire à une personne par famille en magasin », indique Evelyne Lalancette. Pour en savoir plus sur leurs incitatifs, consultez leur page Facebook respective.