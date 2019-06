Mckenzie et Roy veulent faire bonne impression aux camps du junior majeur

Deux cerbères, qui ont repoussé leurs premières rondelles dans la région, auront l’occasion de se faire valoir lors de camps de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) au mois d’août. Joël Mckenzie et Mathis Roy ont été invités respectivement par le Drakkar de Baie-Comeau et les Saguenéens de Chicoutimi.

«Mes attentes, c’est de donner tout ce que j’ai et de profiter de tous les moments pour m’améliorer et faire la meilleure impression», a laissé savoir Mckenzie de Uashat, qui a porté les grosses jambières de gardien avec les Lynx du Pavillon Wilbrod-Dufour d’Alma au niveau juvénile (RSEQ) lors de la dernière saison.

Le jeune homme de 17 ans a défendu la cage des équipes régionales des Nord-Côtiers bantam AAA (2015-2016) et midget espoir (2017-2018) dans le passé, en plus d’une saison, celle de 2016-2017, avec le Vert et Or du Séminaire Saint-Joseph (Trois-Rivières) dans la LHPS.

S’il ne parvenait pas à se tailler un poste avec le Drakkar, Joël Mckenzie se rapportera aux Jeannois du Collège d’Alma (RSEQ Collégial).

Les intentions de Mathis Roy pour sa participation au camp des Sags sont les mêmes que Mckenzie.

«Je veux laisser une bonne marque pour que l’entraîneur soit impressionné. Je vais me préparer fort pour le camp du junior majeur», a-t-il mentionné, soulignant que ses entraîneurs de la dernière saison, saison passée avec les Mustangs de l’école Odyssée-Dominique Racine de Saguenay (RSEQ juvénile division 1), avaient fait un travail extraordinaire avec lui.

Le directeur du programme hockey des Mustangs a d’ailleurs eu de bons mots à l’endroit du gardien de but.

«Suite au Challenge du RSEQ juvénile D1, Mathis a ouvert les yeux de plusieurs recruteurs de la LHJMQ. Des équipes ont commencé à le suivre durant la saison et ont démontré de l’intérêt», a laissé savoir Marc Coudé

S’il ne parvient pas à faire sa place avec les Sags, Roy, originaire de Sept-Îles, n’aura pas trop loin à faire. Il retournera avec les Mustangs pour terminer son secondaire.