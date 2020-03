Mc Gilles parle du Nord-Côtier!

Parlez-en en bien, parlez-en mal! L’animateur radio et chroniqueur à la télévision Mc Gilles a ouvert sa Revue du terroir de l’émission Puisqu’il faut se lever de Paul Arcand (Cogeco 98,5) du 28 février en parlant du Nord-Côtier. Il a fait un retour sur la Une de l’édition du 26 février. « Des saumons en classe! La bonne nouvelle, les jeunes apprennent des choses, la mauvaise, ça sent le « calvasse »! », a dit le célèbre animateur. À défaut de Jean-René Dufort et Infoman, on accepte volontiers cette visibilité! Merci Mc Gilles!

Lien pour écouter