Mauvaise surprise pour Le Végétarien

L’entreprise Le Végétarien participe chaque semaine au marché publique sous la tente jaune. Ce matin, ils n’ont pu s’y rendre, leur véhicule rempli des denrées pour le marché a été volé.

Sur les coups de six heures ce matin, Mélanie d’Anjou et Luc Turcotte ont eu la mauvaise surprise de découvrir que leur van jaune, qu’ils avaient chargé la veille avec les denrées proposées au marché publique, avait disparu.

« Cela s’est produit entre 23h30-minuit et six heures », précise Mélanie. Ils ont aussitôt lancé un appel par le biais de leur page Facebook. Le van a été retrouvé dans le secteur de Clark city. « Rien n’a été volé de ce qui se trouvait dedans mais des choses ont été cassées, d’autres jetées dans les chemins alentours. Nous avons pu retrouver une partie des produits. On travaille fort et c’est triste d’en arriver là », confie la propriétaire.