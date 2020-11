Martineau Bouchard, un vendeur de causes!

Que ce soit pour le Club Richelieu, l’Académie de judo de Sept-Îles, l’Élyme des sables, la Fondation régionale Hôpital Sept-Îles ou la fondation qui porte son nom, pour ne nommer que ceux-là, il est (pratiquement) impossible pour quelqu’un de dire «non» à Martineau Bouchard quand il fait de la sollicitation. «Je vends une cause», dira-t-il en entrevue.

Même s’il passera dorénavant la plus grande partie de son temps de l’autre côté du fleuve, dans la région de Rimouski, Martineau Bouchard ne sera jamais trop loin de Sept-Îles pour soutenir les causes qui lui sont chères.

Il y a une dizaine d’années que Martineau Bouchard a mis sur pied une Fondation à son nom. Par la vente de billets de tirage, il soutient notamment le Club de natation, l’Académie de judo, le Groupe Scouts Sept-Îles, le Répit Richelieu et l’Âtre de Sept-Îles. Ces organismes se partagent des milliers de dollars chaque année. «J’ai toujours travaillé pour la jeunesse», a fait savoir l’homme de 80 ans.

Il est content de voir qu’il aura une relève en Yves Poirier . «Yves, c’est mon poulain. C’est moi qui l’ai amené au Club Richelieu».

Ancien athlète et entraîneur au judo, Martineau contribue à son sport aussi via le souper homard du Club Richelieu depuis une dizaine d’années également. L’activité rapporte entre 20000 et 30000 dollars chaque année.

Aider les autres

M. Bouchard aime donner au suivant. «Je n’ai jamais manqué de rien, jamais manqué d’argent. Je vois tellement de monde souffrir que je veux aider», a-t-il mentionné. Ce don d’aider les autres, il le tient de son père.

Martineau se décrit d’ailleurs comme un bon vendeur. «C’est inné», a-t-il dit. «Ce que je vends, ça marche. Je vends une cause». Et ça ne date pas d’hier. À l’époque où il vendait des assurances-vie, avant de se retrouver chez Bouchard Blanchette Marine, il a été quelques fois le meilleur vendeur au Canada.

Il est fier aussi de dire, et avec raison, que lors de la septième édition du Téléradiothon au profit de l’Élyme des sables, dont il était le président d’honneur, que l’événement de 2017 avait récolté quelque 200000$. Bref, quand Martineau est impliqué dans le financement, le succès y est.

Profiter de la nature!

Martineau Bouchard ne s’ennuiera pas à Rimouski. Il est originaire de là. Il possède deux terres et est sur le point de faire l’acquisition d’un domaine où il profitera de 1000 x 900 pieds de terrain. Il pourra s’adonner plus librement à ses deux passions, la chasse et la pêche.