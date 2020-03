Mars s’annonce doux!

Si les météorologues ne se trompent pas, on pourrait commencer à enlever quelques couches (ou bûches) et baisser les thermostats. Le mois de février a été relativement doux, et mars s’annonce dans la même lignée, avance le spécialiste à Environnement Canada, André Cantin.

Les températures du dernier mois ont été au-dessus de la normale pour une grande partie du Québec, et même du Canada. À Sept-Îles, le mercure moyen a été de -11,6 degrés Celsius en février, deux degrés de mieux que la normale.

En termes de précipitations, ça se chiffre à 45 cm, une quinzaine de moins que la normale. « Ç’a été sous forme de deux bonnes chutes de neige, au début et à la fin du mois. Les périodes de temps froid ont été de courte durée », indique M. Cantin. En Minganie, on parle de 60 à 70 cm de neige.

Prévisions pour mars

Sept-Îles et la Basse-Côte-Nord seront touchées par un système dans les jours à venir. Il tombera de cinq à sept centimètres cette nuit et demain. La dépression en provenance du long des Appalaches se fera sentir davantage dès mercredi après-midi alors qu’on attend de dix à quinze centimètres de neige et de bons vents de l’est et du nord-est de 40 à 60 km/h. « Un peu moins violent que la semaine dernière », précise le météorologue d’Environnement Canada.

Pour le reste du mois et d’ici l’arrivée du printemps, on parle de températures douces et d’un autre système qui devrait nous apporter de la neige dans les premiers jours de la semaine prochaine.

Ne rangez pas vos pelles trop loin!