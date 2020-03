Mario Jean apprécie la polyvalence

À compter de ce soir (5 mars), Mario Jean revient dans la région pour présenter son sixième one man show Aller de l’avant. Présent à la télévision dans Léo et Les pays d’en haut, il fait aussi du théâtre. Toutes ces expériences viennent nourrir sa carrière d’humoriste et font en sorte qu’il évolue toujours dans le milieu artistique.

Dans son contenu et la manière de le livrer sur scène, ce nouveau spectacle de Mario Jean est plus direct. « On est dans une ère où les gens se parlent plus directement. La communication est plus franche. Ça ne passe plus par des personnages, indique l’humoriste. En spectacle, je ne veux pas mettre uniquement mon petit nombril sur scène. Je veux que les gens se sentent concernés par ce que je dis et s’y reconnaissent. »

Le titre de ce sixième one man show s’inscrit tout à fait dans cette optique. « On peut se poser des questions sur ce que l’on a fait, ce que l’on veut faire, si on a des regrets. Le mieux est de continuer et de voir où la vie nous mène. Ça s’applique bien à toutes les sphères de ma vie. J’ai toujours ma place dans le milieu de l’humour. Le public est au rendez-vous. Je fonce dans ce sens-là », lance Mario Jean.

Un bagage multidisciplinaire

En aucun cas, l’humoriste ne refuse de se remettre en question. Bien au contraire, il préfère maintenir à jour ses connaissances et ne pas rester accrocher à de vieilles manières de faire. De nature polyvalente, il profite au maximum de chaque expérience.

« Tout ce que je fais me nourrit. L’écriture et le jeu au théâtre viennent nourrir l’humoriste et vice-versa. Ça m’apporte uniquement du bonheur. Je ne suis pas coincé dans une certaine routine, soutient Mario Jean. C’est sûrement ce qui fait en sorte que j’aime encore ce que je fais. Me retrouver sur scène, il n’y a rien de plus beau.

L’humoriste Mario Jean se produira le 5 mars à 19 h 30 au Café-théâtre Graffiti et le 7 mars à 20 h à la Salle Jean-Marc-Dion. Des billets sont toujours disponibles pour ces deux représentations.