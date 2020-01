Marilène Gill veut poursuivre ses engagements de campagne

Le désenclavement de la Côte-Nord se veut le champ de bataille des élus de la région. La députée de Manicouagan, Marilène Gill, compte également cet enjeu parmi ses priorités de 2020.

« 2020 sera sous le signe du désenclavement », a-t-elle lancé d’entrée de jeu en entrevue avec Le Nord-Côtier. La 138, le pont sur le Saguenay et les liens inter-rives figurent parmi ses enjeux en matière de transport.

La députée veut aussi raviver le dossier des fonds de pension, son engagement de campagne, en bonifiant son projet de loi C-372, qui proposait de les protéger en cas de faillite d’une entreprise, « afin d’éviter les dommages collatéraux ». « ll faut travailler tout de suite sur ce dossier, et en accéléré. Ça menace les fonds de pension des générations futures. Il ne faut pas précariser l’existence des gens », a-t-elle laissé entendre.

La porte-parole de la deuxième opposition compte aussi poursuivre ce qui a été amorcé pour la pêche récréative, un de ses dossiers, autant pour la Côte-Nord qu’ailleurs en province.

La question de l’assurance-emploi pour les travailleurs saisonniers se retrouve également sur sa pile de dossiers. « Ça appartient aux gens. S’il y a tant de richesses, pourquoi ne pas la partager », a avancé la députée bloquiste.

Front commun

Pour 2020, la députée de Manicouagan espère que ce qui a été entrepris comme engagement continuera de bouger.

« La Côte-Nord fait front commun. Il faut aller dans le même sens, avoir un plan d’action. La Côte-Nord n’a qu’une seule voix », a-t-elle mentionné, ajoutant que les communautés autochtones doivent aussi être de la partie.

Marilène Gill veut assurer le développement de la Côte-Nord et l’occupation de son territoire. « Je vais parler aux gens, donner ce dont ils ont besoin. On existe. Comme élue, on veut le mieux pour notre population », a-t-elle soutenu.

Son rôle de whip adjointe du Bloc québécois la tiendra également fort occupée, en plus d’être en soutien pour tous les autres dossiers pour lesquels elle sera appelée à intervenir. « Avec un gouvernement minoritaire, il y a plusieurs ouvertures sur des dossiers. Il faut créer des liens, des alliances », a-t-elle fait valoir.

En terminant, Marilène Gill invite la population nord-côtière à aller à sa rencontre, à ses bureaux de Sept-Îles et de Baie-Comeau. « C’est le bureau des citoyens », a-t-elle conclu, assurant qu’elle travaillera à trouver des solutions pour eux.