Marilène Gill rend hommage aux vétérans

Luc Desilets, député de Rivière-des-Mille-Îles et porte-parole en ce qui concerne les Anciens combattants pour le Bloc Québécois, et Marilène Gill, députée de Manicouagan et responsable de la circonscription de Gaspésie-Les Iles-de-la-Madeleine pour le Bloc Québécois, tiennent à souligner la Semaine des vétéranes et des vétérans, du 5 au 11, dont le point culminant est le jour du Souvenir, le 11 novembre.

Cette année marque le 75e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale dont l’armistice a été signé le 8 mai 1945. Dans ce conflit mondial ce sont 150 000 Québécoises et Québécois qui ont servi.

Plus d’un million de Canadiens et de Terre-Neuviens servirent dans l’armée; de ce nombre, plus de 45 000 périrent et 55 000 furent blessés. Contribution remarquable du Canada à l’effort de guerre puisque le pays ne compte à l’époque que onze millions d’habitants.

« Cette semaine spéciale est l’occasion de rendre hommage à nos vétéranes et nos vétérans du Québec et surtout, de se souvenir avec reconnaissance de celles et ceux qui ont donné leur vie en service au fil des ans afin de défendre notre démocratie », a souligné Luc Desilets.

Pour les deux députés, « les anciens combattants forment une population des plus diversifiées et ils ont participé à plusieurs efforts militaires, autant ici qu’à l’étranger. Ces artisans de la paix ont joué un rôle dans plusieurs opérations de combat, d’efforts humanitaires et de missions de soutien auprès de notre population, comme on l’a vu au début de la pandémie ».

Devoir de mémoire

Marilène Gill va déposer une couronne le mercredi 11 novembre, à Baie-Comeau, dans le respect des consignes sanitaires en vigueur en raison de la COVID-19. « Que ce soit en temps de guerre, de conflit militaire ou de paix, nous avons un devoir de mémoire envers celles et ceux qui se sont battus pour notre liberté à toutes et à tous. Au nom des citoyennes et des citoyens que je représente, du fond du cœur, je tiens à les remercier de leur service », a conclu la députée de Manicouagan.