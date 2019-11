Marilène Gill nommée whip adjointe du Bloc

La députée de la circonscription de Manicouagan, Marilène Gill, est nommée whip adjointe du Bloc québécois et présidente du caucus des jeunes parents.

Ces nominations ont été confirmées par le chef bloquiste Yves-François Blanchet ces derniers jours. Il en a profité pour louanger le travail de Mme Gill en précisant savoir qu’il peut compter sur elle en tout temps. « Elle est dynamique, efficace et proactive comme députée, elle le sera tout autant comme whip adjointe », a-t-il souligné dans un communiqué.

Concernant la création du caucus des jeunes parents, M. Blanchet a rappelé qu’il s’agit d’un engagement pris au cours de la dernière campagne électorale.

Quant à la principale concernée, elle s’est dite honorée par son accession à l’équipe des officiers de l’aile parlementaire du Bloc québécois. « Je continuerai à travailler avec rigueur et avec cette passion qui m’anime tant dans les dossiers de circonscription que dans mes dossiers de porte-parole du cabinet fantôme. »

En plus des récentes nominations, on se souviendra que Marilène Gill s’est vu confier, depuis l’élection du 21 octobre, les dossiers Pêches et Océans, Garde côtière canadienne, Famille, enfants et développement social.