Marilène Gill élue vice-présidente du comité permanent des pêches et des océans

La députée de Manicouagan et porte-parole en matière de Pêches et Océans et Garde côtière canadienne pour le Bloc Québécois, Marilène Gill, a été élue vice-présidente du Comité permanent des pêches et des océans. Ce comité a pour fonction d’étudier les politiques, les programmes, les textes législatifs et toutes questions reliées au ministère des Pêches et des Océans du Canada.

La politicienne qui en est à son deuxième mandat a commenté sa nomination en affirmant : « C’est avec détermination que je jouerai un rôle actif au sein de ce comité, notamment en veillant à faire avancer les dossiers qui nous touchent directement. Je m’assure que la Côte-Nord, l’Est-du-Québec et le Québec occupent toute la place qui est la leur dans les travaux du comité et que leurs intérêts soient défendus et promus ».