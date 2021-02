Marie-Josée Lord offrira une formule intime avec le public

La soprano Marie-Josée Lord pourra bel et bien donner son spectacle intitulé Femme, qui aura lieu le 8 mars au Centre des arts de Baie-Comeau et le 9 mars à la Salle de spectacle Jean-Marc-Dion de Sept-Îles. Il s’agit d’une grande nouvelle pour les amateurs d’opéra, mais aussi pour ceux et celles qui souhaitent assister à la performance d’une interprète de renom dans un spectacle qui offre une formule intime avec le public.

Le spectacle Femme, qui comme par hasard est présenté à Baie-Comeau la journée même de la Journée internationale de la femme, est l’occasion pour la soprano de rendre hommage aux femmes marquantes de l’opéra.

« Quand j’ai écrit Femme, je rentrais dans la quarantaine. Femme, c’était vraiment les principales étapes de la vie d’une femme. Je voulais présenter les héroïnes d’opéra qui ont vécu ces aspects-là justement pour que les gens s’identifient mieux à elles », précise la chanteuse, en entrevue avec Le Manic.

Pour l’occasion, Mme Lord sera accompagnée de ses musiciens dans une formule intime qui inclut piano, violoncelle et violon.

« Dans mes concerts, j’aime pouvoir partager avec le public sur un thème qui les rejoint », dit-elle en précisant qu’elle aborde dans ce spectacle des sujets comme l’amour, la mort, la peur de vieillir et le pouvoir de donner la vie.

La soprano interprètera des héroïnes de Verdi, Puccini et de Massenet. Elle donnera vie à des femmes telles Violetta (La Traviata), Aïda (Aïda), Cio-Cio-San (Madama Butterfly), ou encore Thaïs (Thaïs) et Salomé (Hérodiade).

Comme bien des artistes, Marie-Josée Lord a vu son année 2020 chamboulée par la pandémie. « On a complètement été mis sur pause. On ne pouvait plus faire de création. Pour les arts vivants, ç’a été un arrêt complet », admet la cantatrice.

Cette dernière reste cependant positive quant à l’avenir. « La qualité d’un artiste, c’est d’être optimiste. S’il affrontait son métier en étant pessimiste, il n’y aurait pas beaucoup d’artistes dans le milieu. »

Marie-Josée Lord invite la population à assister à son spectacle qui devrait offrir plaisir et réconfort en cette période teintée par la pandémie. « Ça va être une belle soirée. Un 75 minutes de pur plaisir, de rires, de pleurs et d’échanges. Ça va me faire plaisir de pouvoir les retrouver enfin », conclut-elle

Rappelons que le guichet annonce complet pour la prestation du 8 mars à Baie-Comeau, mais il est encore possible de se procurer des billets pour la prestation du 9 mars à Sept-Îles.