Marie-Eve Duguay quitte Destination Sept-Îles Nakauinanu

Le Conseil d’administration de Destination Sept-Îles Nakauinanu (DSIN) vient d’annoncer le départ de sa directrice générale, Marie-Eve Duguay. Elle était en poste depuis 2015.

Durant ses près de six ans de poste, elle s’est rapidement approprié des dossiers complexes et a su rassembler son milieu autour d’une vision commune à court, moyen et long terme.

« Je suis heureuse d’avoir pu contribuer à diversifier le portfolio de la destination en démarchant 11 nouvelles lignes de croisières et d’avoir atteint, même surpassé, les objectifs que nous nous étions fixés. Si la saison 2021 avait eu lieu comme prévu, ce seraient 17 escales et 30 777 passagers et membres d’équipage qui auraient foulé le quai des croisières, ce qui aurait constitué un record absolu pour une escale de la Côte-Nord », précise-t-elle.

« Je suis également très fière d’avoir pu développer des liens étroits avec la communauté de Uashat mak Mani-utenam, une expérience qui m’a fait énormément grandir tant professionnellement que personnellement. » Un processus de recrutement pour la remplacer va être lancé dès que possible. En attendant, le conseil d’administration va assurer la continuité des projets.