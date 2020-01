Marée Motrice et le Port de Sept-Îles font la paire pour offrir la patinoire du gardien

Encore cette année, le décor du Vieux-Poste de Sept-Îles pourra être admiré tout en patinant. Le collectif Marée Motrice et le Port de Sept-Îles font la paire pour inviter la population à l’inauguration de la patinoire du gardien, dès 9 h, ce samedi 18 janvier.

Petits et grands pourront s’amuser et profiter de ce site unique et enchanteur en enfilant les patins.

Le Port de Sept-Îles s’est engagé à la hauteur de 16 000$ pour offrir un soutien à l’aménagement et à l’entretien de la patinoire. Ce partenariat, qui s’inscrit dans la programmation des festivités soulignant les 20 ans d’autonomie du Port de Sept-Îles, permettra de rendre disponibles certains services pour la logistique, l’accueil, l’ambiance et le mieux-être des patineurs sur le site du Vieux-Poste.

« Ce riche partenariat vise à offrir aux familles de Sept-Îles et de la communauté de Uashat mak Mani-utenam des opportunités de plaisir, de rencontres et de rapprochements dans un environnement historique, sécuritaire et féérique, voire magique, par moment », souligne le Port de Sept-Îles et le collectif Marée Motrice.

Pour l’horaire de la patinoire du gardien, visitez les pages Facebook de Marée Motrice, du gardien du Vieux-Poste et du Port de Sept-Îles.

Profitez sans modération de cette installation unique en famille, entre amis ou en groupe!