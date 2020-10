Marco Calliari, un air d’Italie sur fond de musiques du monde

Marco Calliari sera en spectacle à Port-Cartier mercredi 21 et jeudi 22, à Sept-Îles vendredi 23 et à Havre-Saint-Pierre samedi 24 octobre. Enfant de la loi 101, il vous propose une musique du monde métissée en langue italienne.

Marco Calliari est né au Québec d’une famille d’origine italienne. Il parle italien à la maison dès son plus jeune âge et est bercé au son des opéras italiens. Mais c’est d’abord vers le heavy metal qu’il se dirige lorsqu’il se lance dans la musique.

Il fonde d’ailleurs avec des amis le groupe Anonymus avec lequel il va se produire pendant une quinzaine d’années et cinq albums. Il se lance ensuite dans une carrière solo… en langue italienne. Mais il propose surtout une musique du monde où se retrouve du jazz manouche, des chansons italiennes traditionnelles (Bella Ciao, Americano, Caruso…).

« Ma musique reflète le fait que je suis un enfant de la loi 101. À l’école j’avais avec moi des collègues de différentes origines et quand ma passion pour la musique s’est développée j’ai commencé à métisser les musiques du monde. Je chante en italien, mais lorsque je vais en Italie, pour eux je suis un extraterrestre, car nous n’avons pas le même bagage, les mêmes références », confie Marco Calliari.

Il se rend souvent en Italie et rassemble des personnes qui lui ressemblent, des groupes de musique du monde et qui attirent un public très festif, heureux, joyeux. Il en fait notamment venir régulièrement au Québec. Et ne le comparez surtout pas à Eros Ramazzotti ! « Je ne l’aime pas et nous ne faisons pas du tout la même musique », dit-il en riant.

Son premier album, Che la Vita, est un véritable succès auprès d’un public essentiellement francophone. « Mon public est à peu près à 90 % francophone et 10 % d’origine italienne », précise le chanteur. Il enchaîne ensuite avec plusieurs autres albums toujours en langue italienne jusqu’à Calliari Bang Bang le dernier. « Je voulais souligner mes 30 ans de carrière. Je souhaitais donc que se retrouve dessus un peu de toute ma carrière », confie-t-il. Et c’est comme cela que l’album propose une version originale de Bella Ciao avec un fond d’Heavy Metal. « Je voulais toucher à tout ce que j’avais fait au cours de mes 30 ans de carrière. »

Il va se produire sur la Côte-Nord avec un quartet au sujet duquel il ne tarit pas d’éloges. « Ils sont tous excellents, notamment Tim Savard qui joue à peu près de tous les instruments. En show, ça déménage dans la joie et la folie. On ne regarde pas l’heure. Le spectacle dure approximativement 2h30. Deux heures trente de bonheur, de générosité et d’énergie. On a tellement hâte d’être là. J’adore la Côte-Nord et j’ai très hâte de rencontrer mon public. » Surtout que Marco Calliari vous réserve une petite surprise avant même que vous soyez installé dans la salle…

En ce qui concerne cette période difficile pour les arts et la culture, Marco Calliari se considère comme très chanceux. « Je n’ai eu que deux mois de PCU ensuite j’ai enchaîné les projets notamment une émission de télé pour les personnes âgées dans les résidences, des spectacles dans les parcs, sur des remorques. Depuis deux semaines, les gens peuvent me commander des chansons par le biais de la page Facebook Calliari fait le trottoir et je vais chanter devant les maisons pour lesquelles elles ont été commandées. C’est vraiment le fun comme concept. En plus, mon agent de spectacle a l’idée de tout de suite penser à la suite, à l’après-confinement. Des gens qui s’en sont sortis comme moi il n’y en a pas beaucoup. »

Le Graffiti, Port-Cartier, mercredi 21 et jeudi 22 octobre à 20h. Billeterie du lundi au jeudi de 13h à 17h et les soirs de spectacles (19h à 20h). Tél.: 418 766-0101. Sans frais: 1 866 766-0101.

Salle Jean-Marc-Dion, Sept-Îles, vendredi 23 octobre 20h. Admission: 30$ (30 ans et – et aîné: 30$) (Club VIP: 30$) (Forfait: 30$) (Enfants 12 ans et -: 20$) (Politique culturelle: 20$).

Salle Shed-à-Morue, Havre-Saint-Pierre, samedi 24 octobre. Billet 30$. Tél.: 418 538-1836. billetterieshed@havresaintpierre.com