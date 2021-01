Marc-Antoine Roussel met la préparation mentale de l’avant

On entend souvent, ou on lit régulièrement que le sport c’est 90% mental, 10% physique. Certainement encore plus vrai en ce temps de pandémie, de confinement, où le quotidien normal des athlètes tourne au ralenti pour plusieurs. Le Baie-Comois d’origine Marc-Antoine Roussel est kinésiologue et consultant en préparation mentale est bien placé pour dresser un portrait du dernier aspect, un aspect à démystifier, à porter une attention importante.

«En général, la préparation mentale n’est pas mise de l’avant. C’est stigmatisé», avance Marc-Antoine Roussel. La pause forcée par la COVID-19 se veut donc le moment parfait, particulièrement pour les athlètes, pour aborder cette facette. Pour bien y parvenir, il faut profiter des bonnes ressources, des outils en place.

«Les gens ne savent pas quand le sport va reprendre. C’est l’incertitude», indique celui qui a étudié en psychologie sportive à l’UQAC. Les athlètes perdent leurs repères, une routine qui était bien établie avant l’arrivée de la pandémie. «On sous-estime ça, le contact humain. Ce ne sont pas des moments faciles», ajoute-t-il.

Le consultant souligne aussi que des sportifs sont poussés par les parents. Ils se doivent donc de voir autre chose en ces temps.

Conseils

Il n’y a pas de recettes tout écrites pour travailler sur la préparation mentale. M. Roussel soutient qu’il faut sortir de sa zone de confort, renouer avec l’extérieur. «C’est le temps d’essayer d’autres choses».

Il indique que les athlètes devront être conscients qu’à la reprise du sport ils ne seront pas au niveau qu’ils étaient avant l’arrêt causé par la COVID. «Ils doivent avoir une attitude ouverte. Ce sera un processus», précise celui qui s’occupe notamment de la préparation mentale d’Hendrix Lapierre, porte-couleurs des Saguenéens de Chicoutimi, et choix de première ronde, vingt-deuxième au total, des Capitals de Washington au dernier repêchage de la LNH.

Le Baie-Comois, maintenant établi au Saguenay, a d’ailleurs invité un athlète à lui acheminer une nouvelle recette de cuisine par jour pour le sortir de sa routine.

Marc-Antoine Roussel recommande donc aux gens de profiter des ressources en préparation mentale, accessibles par des conférences et des consultations.

Le sport, ça se passe souvent dans la tête! «Le succès, c’est d’essayer, d’être ouvert d’esprit. Changer une petite chose peut avoir un impact majeur. L’important, c’est la constance et se faire confiance», conclut-il.

Un balado en deux temps!

Marc-Antoine Roussel a récemment ajouté une autre facette pour parler de préparation mentale, le balado Laisse ta Marc, avec deux épisodes par semaine. Il n’y a pas que cet aspect qui y est abordé. Il veut aussi faire rayonner les athlètes et les gens des régions.

Le mercredi, il aborde différents sujets autour de la préparation mentale, un trente minutes de contenu pour démystifier le tout.

Le vendredi, il s’entretient durant une bonne heure avec des talents régionaux, de la Côte-Nord, de l’Est-du-Québec, du Saguenay-Lac-Saint-Jean ou de l’Abitibi-Témiscamingue. «Ce n’est pas parce que tu es en région que tu ne peux rien faire d’extraordinaire. J’ai des entrevues avec des gens qui ont laissé leurs marques par leur personnalité, leur parcours», précise-t-il.

Marc-Antoine Roussel est aussi ouvert à ce que les entreprises s’affichent lors de ses balados. Pour en faire l’écoute, rendez-vous sur Apple Podcasts ou Spotify (Laisse ta Marc). Vous pouvez aussi communiquer avec Marc-Antoine Roussel via le www.facebook.com/marcconsultant.