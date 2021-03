Marc-Antoine Pouliot change de camp

Choix de 11e ronde des Eagles du Cap-Breton de l’encan 2019 de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, le Port-Cartois Marc-Antoine Pouliot a été libéré par la formation de la Nouvelle-Écosse la semaine dernière. Le défenseur de 17 ans, qui n’avait pris part qu’au camp 2019 de l’équipe, a rapidement trouvé preneur, étant réclamé par les Foreurs de Val-d’Or.

Pouliot terminera la saison 2020-2021 au Saguenay avec les Élites de Jonquière midget AAA. Il se rapportera à la formation abitibienne en août.

« Je suis vraiment content d’avoir signé avec eux et de pouvoir avoir une vraie chance de faire mes preuves avec une organisation comme celle de Val-d’Or. C’est le meilleur des deux mondes pour moi », a-t-il fait savoir. D’ailleurs, il ne sera pas trop dépaysé puisque l’ancien gardien des Élites, William Blackburn, fait partie des Foreurs.

Par ailleurs, la saison actuelle de Pouliot et des Élites est au calme plat alors que la Ligue midget AAA n’a pas encore tenue de matchs de son calendrier régulier.

Le capitaine de l’équipe de Jonquière dit garder le moral malgré la situation et que lui et ses coéquipiers abordent le tout une pratique à la fois, « sans se donner de faux espoirs », selon ce qui est possible de faire en fonction des restrictions en vigueur, « pour être prêts pour une éventuelle saison si celle-ci a bel et bien lieu ».