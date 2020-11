Mapi Mobwano nommé président et chef de la direction d’ArcelorMittal Exploitation minière Canada

L’entreprise ArcelorMittal Exploitation minière Canada a annoncé que M. Mapi Mobwano a été nommé au poste de président et chef de la direction. Jusqu’à tout récemment, il occupait ces fonctions à titre intérimaire.

Selon ArcelorMittal, depuis son arrivée en juillet 2019, M. Mobwano s’est démarqué par ses qualités de leader humain et de visionnaire. Celui-ci possède une grande expérience dans le domaine minier ayant travaillé plus de 20 ans dans l’industrie minière en Afrique du Sud. Par voie de communiqué, la minière indique que sous la gouverne de Mapi Mobwano : l’organisation a entrepris avec ses équipes un vaste projet de transformation visant à en faire une référence mondiale en production sécuritaire et efficace de minerai de fer.

Mapi Mobwano a affirmé : « Je suis honoré d’avoir été choisi pour diriger cette grande entreprise solidement implantée au Québec. Avec la solide équipe de direction que nous avons rassemblée au cours de la dernière année, nous amorçons une nouvelle ère pour notre organisation. Nous avons tout ce qu’il faut pour être les meilleurs au monde et j’ai la ferme intention de travailler en étroite collaboration avec tous nos employés pour faire de notre entreprise une référence mondiale de l’industrie minière. »