Maintenir les mesures de sécurité

Avec les annonces de début de déconfinement, il ne faut pas croire que tout va revenir à la normal du jour au lendemain. La Ville de Sept-Îles tient donc à rappeler que les mesures de sécurité restent de mise.

Même si une partie des commerces ont rouvert lundi 4 mai, « tous les terrains sportifs, incluant la piste Guillaume-Leblanc, les skate park ainsi que les aires de jeux pour enfants (modules), sont fermés jusqu’à nouvel ordre, par mesure préventive. Les parcs, sentiers, pistes cyclables, ainsi que la promenade du Vieux-Quai demeurent ouverts. Les utilisateurs doivent toutefois éviter de s’y rassembler et respecter la distanciation physique », précise la Ville dans un communiqué. Ce maintient de la fermeture concerne aussi les bâtiments municipaux même si les services sont maintenus à distance, par téléphone.

Le maire de Sept-Îles, Réjean Porlier, mentionne « qu’il est primordial de maintenir les mesures d’hygiène et de distanciation mises de l’avant jusqu’à maintenant. C’est ce qui nous permettra de faire face à une deuxième ou même une troisième vague sans avoir à tout fermer. » Il compte de plus sur « un suivi serré de la Santé publique pour surveiller une éventuelle propagation et réagir rapidement le cas échéant, afin de conserver la confiance de la population durant le déconfinement et la relance des activités. »