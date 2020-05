Magasin en centre commercial: ouvrir par la porte d’entrepôt n’est pas encore autorisé

Le lundi 4 mai, les commerces au détail du Québec à l’exception de ceux dans la région de Montréal pourront reprendre leurs activités après une pause forcée par la pandémie de COVID-19. Mais attention : les commerces se trouvant dans un centre commercial voulant utiliser leurs portes arrière dites « de service » ne sont pas autorisés à accueillir à nouveau leur clientèle ce lundi 4 mai.

Du moins, c’est ce que suggèrent les dernières informations du ministre de l’Économie et de l’Innovation Pierre Fitzgibbon. Le mardi 28 avril, ce dernier avait dévoilé son plan de reprise de certains secteurs de l’économie du Québec. Il avait alors laissé entendre que les magasins se situant à l’intérieur d’un centre commercial pourraient utiliser les portes d’accès à l’entrepôt.

Dans un tweet vendredi après-midi, le ministre est revenu sur cette information. « L’analyse pour l’utilisation des portes arrière et l’ouverture de petits centres d’achat est toujours en cours par le ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) et la Santé publique. Seuls les commerces disposant d’une porte extérieure dédiée aux clients peuvent ouvrir le 4 mai », précise-t-il sur le média social Twitter.

Tel qu’on peut le voir sur la plateforme Santé Québec, les magasins n’ayant pas « pignon sur rue » ne pourront pas reprendre leurs activités lundi 4 mai, à moins d’avis contraire. « Les commerces de détail ayant un accès direct à l’extérieur habituellement utilisé par la clientèle pourront reprendre leurs activités », décrit la directive du ministère.

À la tombée de ce changement de situation du MEI, le Conseil québécois du commerce de détail a rapidement envoyé un message à ses membres pour rectifier la situation. L’organisation s’était d’ailleurs réjoui la permission du ministre Fitzgibbon à autoriser l’accueil de clients par les portes de service le 29 avril.

« Nous vous transmettons cet avis important suite à la communication que nous vous avons faite cette semaine à l’effet que, pour les détaillants qui sont dans des centres commerciaux, mais qui n’ont pas d’accès direct à l’extérieur, ceux-ci pouvaient utiliser les portes de service arrière qui donnent sur l’extérieur (dehors) comme porte d’accès pour les clients et pour permettre la réouverture du commerce », débute la missive envoyée aux commerçants le vendredi soir 1er mai.

« Or, nous venons tout juste d’être informés que la Santé publique souhaite revoir sa décision et nous demande d’aviser nos membres d’attendre la nouvelle autorisation formelle avant de rouvrir leurs portes à partir d’une porte de service. Pour le moment, les portes de service ne peuvent donc pas être utilisées comme accès au commerce par vos clients », termine le directeur général du conseil, Stéphane Drouin.

Les directives n’indiquent pas si les commerçants qui ouvriraient leurs portes de service pour accueillir leur clientèle le lundi 4 mai se trouveraient en situation d’infraction. Le ministre de l’Économie Pierre Fitzgibbon fera une apparition à l’émission Tout le monde en parle ce dimanche 3 mai, et pourrait bien revenir sur cette question.