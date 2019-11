Madyson H. Ouellet signe un cinquième livre

Âgée de 12 ans, Madyson Horn-Ouellet vient de publier à compte d’auteur son cinquième livre La souris ailée l’envol. De nature réservée, elle trouve beaucoup de réconfort dans l’écriture et l’illustration de livres. Un passe-temps qu’elle exerce par plaisir et avec rigueur.

Pour l’aider dans la promotion de ce livre, elle peut bien sûr compter sur l’appui de sa mère Annie-Shirley Horn Ouellet.

« J’ai fait beaucoup de lecture, d’appel dans des maisons d’édition pour savoir comment on publie un livre. Ma fille a choisi de le faire à compte d’auteur puisqu’elle voulait avoir le contrôle sur les illustrations et le texte. J’ai respecté sa décision », explique sa mère à qui l’auteure accorde un certain droit de regard sur le contenu.

L’argent que Madyson a récolté jusqu’à maintenant lui a permis de se procurer, entre autres, un portable sur lequel elle travaille à partir de sa chambre. Loin d’écrire tous les jours, elle le fait lorsqu’elle se sent inspirée. Dans sa nouvelle histoire, on suit une souris qui a des ailes. Différente de ses semblables, elle finira par trouver sa place.

Séance de dédicaces

Les personnes intéressées à se procurer un exemplaire de son plus récent livre ou certains de ses produits dérivés pourront aller à sa rencontre lors du Marché du livre de Noël. Le marché se tiendra à la Salle l’Aquilon de la Bibliothèque Louis-Ange-Santerre, le 29 novembre de 17 h à 21 h, le 30 novembre et le 1er décembre de 13 h à 18 h.

Cet événement initié par Cindy Létourneau des Éditions Létourneau et Diane Lesperance des Éditions Rubis vise à offrir une tribune aux auteurs locaux à l’approche des Fêtes. Plusieurs d’entre eux ont déjà confirmé leur participation. Fait important à souligner, l’entrée est gratuite et des prix de présence seront tirés.