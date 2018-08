Les Macacains célèbrent jusqu’à dimanche

Crédit photo : Festival des Macacains

Le Festival des Macacains est en cours à Natashquan jusqu’à dimanche. Activités familiales, spectacles et tournois amicaux sont inclus au menu des activités.

Le coup d’envoi du Festival des Macacains a été donné jeudi avec un souper méchoui. La traditionnelle course des petits bateaux illuminés a suivi sur la Petite Rivière Natashquan, avant le rassemblement sur la plage pour le feu de joie et les feux d’artifice.

Sophie Bourgeois, présidente du Comité des loisirs de Natashquan, fait le point sur la 6e édition.

«C’est un festival pour toute la famille. C’est familial, rassembleur, avec plein d’activités pour tous les goûts et tous les âges.»

Les artistes locaux qui le désirent joueront sur scène vendredi soir. Ils seront suivis du groupe local Les Polissons. La soirée dansante de samedi sera animée par le groupe Réveil, précédé de M&F Band en première partie. Les enfants seront en vedette à leur tour dimanche après-midi lors du spectacle de Mini-Stars.

Une foule d’activités sont aussi offertes en journée vendredi et samedi pour toute la famille, dont des jeux gonflables pour enfants, une chasse au trésor, un concours de châteaux de sable et des tours de poney. Pour les adultes, on note entre autres les tournois de volleyball et de fer, du paddleboard avec Les Vagues et le bingo.

Une messe aura lieu sous le chapiteau dimanche matin.

En évolution

Sophie Bourgeois explique que le jeune Festival est en évolution constante.

«Ça se passe de mieux en mieux. On pense d’être obligés de grandir notre chapiteau l’année prochaine. Il y a vraiment beaucoup de gens de l’extérieur. C’est rendu vraiment le rendez-vous des gens d’ici qui habitent à l’extérieur. Tout le monde prend leurs vacances là, et c’est là que ça se passe.»

La présidente de l’événement fait d’ailleurs elle-même partie de cette catégorie.

La programmation complète du Festival des Macacains et la tarification sont disponibles sur la page Facebook du Comité des Loisirs de Natashquan, dans la section fichiers.