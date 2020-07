Reprise des opérations le 20 juillet à l’usine Arbec de Port-Cartier

Le Groupe Rémabec confirme que les opérations de sciage reprendront à l’usine Arbec, Bois d’œuvre de Port-Cartier à partir du 20 juillet.

L’entreprise avait été forcée de mettre à pied de façon temporaire une centaine d’employés le 11 juin 2020. La compagnie expliquait alors que le climat économique difficile à cause de la COVID-19 justifiait leur décision.

« Nous sommes heureux de vous faire part de la réouverture de notre usine de Port-Cartier. C’est une bonne nouvelle autant pour nos employés et notre entreprise, que pour la région de la Côte-Nord. Le contexte dans lequel l’industrie forestière évolue est tributaire des fluctuations de l’économie, et la COVID-19 a eu un impact direct notamment sur le marché des pâtes et papiers », affirme le président et chef des opérations du Groupe Rémabec, M. Réjean Paré par voie de communiqué.

La nouvelle de la reprise des activités a d’abord été annoncée par le maire de Port-Cartier, Alain Thibault, durant la séance du conseil du 13 juillet qui s’est réjoui de l’annonce.