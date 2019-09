L’URLS et Tourisme Côte-Nord lancent un nouvel outil pour les adeptes de randonnée pédestre

La région nord-côtière est un paradis pour le plein air avec ses lacs, rivières et sentiers. Les adeptes de randonnée pédestre profiteront d’un nouvel outil réalisé par Loisir et Sport Côte-Nord (URLSCN) et Tourisme Côte-Nord, une carte de sentiers « Prêt-à-partir ».

La première série de cartes mises en ligne facilitera la planification et l’accès à la randonnée aux adeptes. Ils verront ainsi la qualité de leur expérience bonifiée. Elles sont publiées sur tourismecote-nord.com (catégories – Été | Sentiers pédestres).

Les six cartes « Prêt-à-partir » disponibles pour le moment présentent des sentiers de Port-Cartier, Fermont, l’île d’Anticosti, Portneuf-sur-Mer et Les Bergeronnes. D’autres sont en développement. Les deux organisations feront appel aux gestionnaires de sentiers pour en produire de nouvelles.

Pour l’été 2020, les cartes « Prêt-à-partir » se retrouveront dans les bureaux d’information touristique.

« Le « Prêt-à-partir » est un produit créé par Rando Québec permettant l’organisation et la promotion de l’offre de randonnée pédestre. Il s’agit d’une fiche recto verso comprenant une carte du sentier ainsi que toutes les informations essentielles à la randonnée, comme le nombre de kilomètres, le niveau, le dénivelé, la description du sentier, le point d’accès, le stationnement, etc. », précise Joliane Poirier, agente de développement à Loisir et Sport Côte-Nord.