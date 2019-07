« Lulu » et son fils débarquent aux Jeux autochtones interbandes

L’organisation des Jeux autochtones interbandes (JAIB), qui s’ouvrent vendredi à Uashat mak Mani-Utenam, compte dans sa liste de bénévoles un jeune homme venu de l’extérieur. Son nom, Léo Bouchard, ne vous dit probablement rien, mais son paternel, certainement que oui. Il s’agit de Denis, le « Lulu » du journal Le Matin dans la série Lance et Compte.

L’histoire de la venue de Léo et de son père dans la région est intéressante. M. Bouchard a écrit il y a une dizaine d’années le livre De Kebec à Québec en compagnie d’Éric Cardinal et de Ghislain Picard, un livre qui « explique une histoire magnifique, mais pas assez raconté », souligne l’homme, qui fait également partie de la Fondation Stanley Vollant.

Les nombreuses invitations de M. Picard auront porté fruit quand il a parlé à Denis Bouchard de la tenue des Jeux autochtones interbandes. «Je trouve ça très noble comme événement. Ça me permet de voir une communauté dynamique.»

Une pierre deux coups alors que l’homme de théâtre, du petit écran et de cinéma propose à son fils de 16 ans d’y participer comme bénévole.

M. Bouchard assistera à deux cérémonies, celle d’ouverture le 5 juillet et celle de clôture, une dizaine de jours plus tard, le 14. Denis Bouchard s’est même dit prêt à mettre l’épaule à la roue s’il le faut. Les deux Bouchard entendent poursuivre leur découverte de la région après les JAIB en se rendant en Minganie.

Pour Léo, il voit cette expérience de bénévolat comme une occasion de découvrir, « de rencontrer des gens de mon âge. Ce sera super un plaisir et un honneur », mentionne-t-il, se définissant, et de loin, comme un «culturel » et non « un sportif ».

Dans l’autre siècle

Le paternel n’en est pas à une première visite sur la Côte-Nord, « c’est dans l’autre siècle, dans le temps de l’impro».

Denis Bouchard ne mettra pas trop de temps avant de revenir. Le metteur en scène de Ladies Night viendra voir à l‘œuvre une des nouvelles comédiennes pour la deuxième représentation à Sept-Îles, le 13 octobre.

Deux semaines plus tard, le 29 octobre, il sera sur la scène de la Salle Jean-Marc Dion pour Le dernier sacrement, une pièce qu’il a écrit, monté et produit, une histoire qui se passe aux soins palliatifs. La dernière réalisation de M. Bouchard figure au calendrier pour une vingtaine de dates, pièce qui l’amènera avec les comédiennes Ayana O’Shun et Marylou Belugou à parcourir plus de 12 000 kilomètres au Québec. Elle sera jouée à Baie-Comeau la veille de l’Halloween.