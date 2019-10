Lourde suspension pour Valentin Zykov

L’ancien attaquant du Drakkar Valentin Zykov vient d’être suspendu 20 matchs par la Ligue nationale de hockey en raison de dopage.

Actif avec les Golden Knights de Vegas, l’ex-numéro 73 du navire sera sur la touche pour un bout de temps à la suite de cette offense majeure signalée par les dirigeants du circuit Bettman.

Depuis le début de la campagne, l’ailier droit de 24 ans avait disputé sept parties avec la troupe professionnelle et a compilé un bilan d’aucun but et deux mentions d’aide pour deux points.