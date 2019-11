Louis-José Houde est de plus en plus confiant en ses moyens

Finissant de l’École nationale de l’humour en 1998, Louis-José Houde dispose d’une feuille de route assez bien remplie. L’humoriste s’apprête à venir sur la Côte-Nord pour la présentation de son quatrième one man show, Préfère novembre, dans lequel il n’hésite pas à prendre position sur certains enjeux de société.

Contrairement à ce que pourrait laisser croire le titre du spectacle, le mois de novembre n’en est pas un élément principal. Cependant, il s’agit là d’une période de l’année que Louis-José Houde affectionne tout particulièrement.

« Pour moi, c’est le mois le plus tranquille. Celui où j’ai, en principe, plus de temps pour moi. Il faut dire que j’affectionne tout particulièrement la solitude. J’y suis beaucoup plus heureux qu’en juillet », lance-t-il.

À ce côté casanier qui compose le premier tiers de Préfère novembre, il fait en l’éloge de la lenteur tout en réitérant l’importance des rituels et de moments de tranquillité. Par la suite, il prend aussi plaisir à se prononcer sur des problèmes de société tels que le racisme, l’homophobie, les rapports non consentants et la situation de l’eau potable.

« Ce spectacle est certainement moins personnel que le précédent (Les heures verticales). J’ose prendre position sur des choses sérieuses et parfois légères. Je me dévoile sans nécessairement raconter des anecdotes de ma vie », souligne l’humoriste. « Ce qui est abordé demeure très près de moi. J’ose prendre un peu plus de risque. »

Il n’en demeure pas moins que la scène demeure un endroit où Louis-José Houde se sent bien. « Je n’arrive pas à m’en éloigner trop longtemps. C’est de plus en plus agréable, car j’en ai pris l’habitude. Je suis plus confiant. De plus, le contact direct avec les gens rend chaque spectacle différent. Entendre les gens rire est euphorisant. C’est en soi un très grand privilège », déclare-t-il.

Une confiance renouvelée

Cette rigueur qu’il apporte dans son travail d’humoriste se transpose également au Gala de l’ADISQ qu’il a récemment animé pour une quatorzième fois. « C’est toujours stressant. Ce n’est jamais facile. Cependant, je me sens maintenant un peu plus sécure », confie-t-il. « J’ai beaucoup plus de plaisir qu’auparavant. J’ai pris confiance en moi. »

Une qualité également soulignée par le critique Hugo Dumas au lendemain de cette grande fête de la musique. Selon lui, il ne fait aucun doute que Louis-José Houde ne s’assoit pas sur son talent et qu’il ponce ses textes jusqu’à la quasi-perfection. Au passage, il fait part de sa très grande aisance et de son aplomb sur scène. Il conclut en disant que les résultats en sont étincelants.

Par ses nombreuses apparitions à la télévision et au cinéma, il y a fort à parier que Louis-José Houde suscitera beaucoup d’intérêt sur la Côte-Nord comme ailleurs au Québec. Son spectacle Préfère novembre fera l’objet de quatre représentations, les 21 et 22 novembre au Centre des arts de Baie-Comeau ainsi que les 23 et 24 novembre à la Salle Jean-Marc-Dion de Sept-Îles.