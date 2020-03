Loto-Québec suspend sa vente de loterie physique

Loto-Québec ferme ses points de vente physique de loterie. La mesure inclut les détaillants de type dépanneur, les épiceries, et tout autres points de service où l’on peut se procurer des jeux d’argent à gratter et des billets de tirage.

« Conformément à notre engagement de se conformer aux mesures émises par le gouvernement, Loto-Québec, suspendra la vente de loteries er procédera le plus rapidement possible à la fermeture des terminaux de vente, chez les détaillants et dans les kiosques », a annoncé Patrice Lavoie, porte-parole de la société d’état auprès des médias.

On peut toujours se procurer un billet de loterie en ligne puisque la vente numérique de ceux-ci est toujours en vigueur. La mesure se veut un moyen de prévenir les déplacements des individus qui voudraient se procurer de la loterie et effectueraient un déplacement non-nécessaire.