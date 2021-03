Lorraine Richard souhaite protéger les aînés contre les hausses de loyer abusives

En point de presse à l’Assemblée nationale, la députée de Duplessis, Lorraine Richard, a demandé au gouvernement d’intervenir pour empêcher les hausses de logement abusives dans les résidences pour personnes âgées (RPA).

Celle qui est porte-parole du dossier des aînés au Parti québécois juge que certaines RPA imposent des augmentations de loyer inacceptable. « J’implore la ministre des Aînés, Marguerite Blais, d’agir. On ne peut pas se permettre que des aînés soient obligés de déménager. Quand ils ont décidé d’emménager dans une RPA, c’est pour en faire leur chez-soi et non de déménager» à nouveau, affirme la députée.

Pour ce qui est d’une hausse du crédit d’impôt pour les personnes âgées en résidences, la députée pense qu’il y a d’autres solutions à privilégier. La députée ne veut pas qu’on distribue de l’argent aux aînés simplement pour qu’ensuite ils doivent la verser à leur RPA pour couvrir les hausses de prix du logement. Mme Richard explique qu’elle serait favorable à une une hausse de crédit d’impôt pour les personnes âgées en résidences si cela permet d’augmenter le revenu de celles-ci qui pourraient ainsi utiliser ses fonds pour agrémenter leur qualité de vie.