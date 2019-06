L’organisation des Jeux autochtones interbandes présentent ses partenaires et sa programmation

L’organisation des Jeux autochtones interbandes (JAIB), qui s’ouvriront le 5 juillet à Uashat mak Mani-Utenam, a dévoilé ce matin ses partenaires qui assureront la réussite financière et logistique de l’événement qui réunira près de 1 200 athlètes de 21 communautés du Québec et du Labrador. Elle a également profité de la conférence de presse pour présenter sa programmation sportive et culturelle.

Le conseil de bande Innu Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam, maître d’œuvre de l’organisation des JAIB 2019 en collaboration avec les membres du comité organisateur, comptera sur l’appui financier de Rio Tinto IOC à titre de présentateur officiel.

Minerai de Fer Québec et l’Institut Tshakapesh s’associent à l’événement, qui en sera à une 15e édition, comme partenaires majeurs.

L’organisation profite aussi du soutien de nombreuses autres entreprises et entités; Desjardins, le Secrétariat aux affaires autochtones, Hydro-Québec, Tata Steel, Pêcheries Uapan, CKAU, Sodexo, Provincial Airlines, Groupe Morneau, Olivier Ford, Station Dan Esso, Loisir et Sport Côte-Nord ainsi qu’une collaboration de la Ville de Sept-Îles.

Sports

Les quelque 1 200 athlètes en provenance de 21 communautés (cinq nations) s’affronteront dans une douzaine de sports; balle-molle, balle-rapide, badminton, volleyball, basketball, hockey-balle, athlétisme, soccer, tennis de table, cross-country et canot, en plus de la natation et du volleyball de plage en disciplines de démonstration.

Au niveau des activités socio-culturelles; danse, DJ et différents spectacles d’artistes autochtones animeront les différentes journées des JAIB, avec notamment Samian, Shauit, Maten et Scott-Pien Picard.

Si la programmation culturelle est réservée aux athlètes et accompagnateurs des délégations, les cérémonies d’ouverture (5 juillet) et de clôture (14 juillet) sur le site du Festival Innu Nikamu à Mani-Utenam sont ouvertes à toute la population, allochtone et autochtone.