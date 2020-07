L’organisation de l’Omnium dans l’vent et du Volley Soleil doit se rendre à l’évidence

La plage de la rivière Moisie sera au calme plat cet été. L’organisation des tournois de volleyball de plage Omnium dans l’vent et Volley Soleil s’est rendue à l’évidence. Les deux rendez-vous fort attendus de l’été n’auront pas lieu en 2020.

« Nous avons viré et reviré tous les scénarios possibles pour essayer de vous offrir quelque chose, mais nous devons nous rendre à l’évidence », a fait savoir le comité sur sa page Facebook.

Le contexte et les mesures liées à la pandémie auraient dénaturé la formule fort appréciée des deux événements, particulièrement le Volley Soleil, le plus festif des deux rendez-vous sur le sable de la plage de la rivière Moisie en août.

« Un Volley Soleil sans show, sans super cantine et ses cheeseburgers pour déjeuner, sans les gens de l’extérieur et le gros calibre qui vient avec, sans un arc-en-ciel au bar en plein jour […], ce n’est pas un Volley Soleil », a renchéri l’organisation.

Le comité songe tout de même à tenir une compétition de volleyball de plage cet été, question d’apporter son soutien au Club de volleyball AAA les Macareux. « Qui sait? Un petit tournoi en ville? Trois éditions l’an prochain? Ne vous inquiétez pas, nous allons dépenser l’énergie économisée en 2020. On vous aime, prenez des forces. On va revenir en feu », conclut le comité de l’Omnium dans l’vent et du Volley Soleil.