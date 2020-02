L’organisation de la Classique du printemps change la formule

L’organisation de la Classique du printemps brasse les cartes pour sa 11e édition qui se déroulera dans les deux arénas de l’avenue Jolliet à Sept-Îles du 2 au 5 avril. Des changements sont apportés aux catégories et au déroulement des éliminatoires.

Finie la classe Open! Yannick Landry et Bobby Vachon, les deux responsables de ce rendez-vous printanier, regrouperont les meilleures formations dans la classe Intermédiaire. Les catégories Amicale, Vétérans (40 ans et plus) et Récréation complètent le portrait.

« La classe Open était de plus en plus difficile à présenter avec un minimum de quatre équipes. On a voulu changer le nom des nouvelles classes afin de représenter les ligues de la place. Il n’y a que le Récréation qui représente le hockey pour tous », souligne Yannick Landry.

Pour l’Intermédiaire et l’Amicale, au terme des deux parties de la ronde préliminaire, les quatre premières équipes au classement se retrouveront en demi-finale, pour une place en finale pour les deux premières bourses (or et argent). Parmi les deux équipes battues dans le carré d’as, celle avec le meilleur classement mettra aussi la main sur un montant d’argent (bronze). Les trois formations qui suivent au classement se retrouveront en mode « consolation » (5e vs 6e / 7e vs 8e) pour un cadeau. Le format éliminatoire sera différent pour les deux autres classes, celle Vétérans et celle Récréation.

Inscriptions

Tous les détails relatifs aux inscriptions (catégories et coûts) et aux règlements se retrouvent sur le formulaire disponible au www.laclassiqueduprintemps.com ou sur sa page Facebook. Vous pouvez également vous le procurer chez Sports Experts (Sept-Îles) et dans les arénas Conrad Parent et Guy Carbonneau.

L’organisation de la Classique du printemps 2020 acceptera un maximum de 32 équipes « afin de donner les plus belles heures possible ». En dehors des matchs, les joueurs seront conviés à la microbrasserie La Compagnie, nouveau commanditaire de l’événement. LRI, le Groupe Whittom, et Construction Polaris sont les autres partenaires majeurs.