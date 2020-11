L’Office municipal d’Habitation va remettre des vêtements à 130 enfants

Le 15 novembre prochain, 130 enfants et adolescents des familles membres de l’Office municipal d’Habitation de Sept-Îles (OMHSI) vont célébrer Noël un peu en avance. En effet, le Père Noël et ses lutins viendront toquer à leur porte pour leur remettre de tous nouveaux vêtements d’hiver.

« Initialement, nous avions prévu organiser une fête afin de remettre les bottes, les mitaines d’hiver ainsi qu’un petit présent. Comme c’est malheureusement impossible présentement de se rassembler, nous avons décidé de faire la distribution des présents directement au domicile des familles, nous avons collaboré avec la Santé publique de la Côte-Nord afin d’assurer la sécurité du processus de distribution. » confirme Guy Berthe, président de l’OMHSI. Il a donc fallu s’adapter en raison de la COVID-19.

Sans deux partenaires de poids, la SFP Pointe-Noire et le Port de Sept-Îles, cette activité ne pourrait avoir lieu puisqu’ils ont contribué financièrement à l’achat des vêtements d’hiver et des présents. « La SFP Pointe-Noire a été rapidement convaincue par l’importance et la pertinence de cette nouvelle initiative lancée par l’OMHSI. En tant qu’entreprise locale, nous sommes fiers de pouvoir offrir des vêtements d’hiver confortables et sécuritaires pour les enfants de notre communauté. » mentionne Frédérick Jolicoeur-Tétreault, conseiller – communications à la SFP Pointe-Noire.

« L’OMHSI tient également à remercier la SFP Pointe-Noire, le Port de Sept-îles, la boutique Au Petit Chaperon Rouge, Sport expert, l’Envol Maison de la Famille et l’ensemble des bénévoles pour leurs dons ainsi que pour leur temps qui saura réchauffer le cœur des enfants de chez nous » est-il précisé par voie de communiqué