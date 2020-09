L’inventaire des parcs se poursuit

L’Unité régionale Loisir et Sport Côte-Nord (URLSCN) vient d’annoncer la réalisation d’une deuxième phase d’une tournée des parcs municipaux et scolaires de la Côte-Nord dans le cadre du projet d’inventaire régional des parcs et espaces récréatifs.

En tout, ce sont 101 parcs dans les MRC de la Haute-Côte-Nord, des Sept-Rivières et de la Minganie qui ont été visités et évalués durant l’été. Pour chacun d’entre eux, un rapport diagnostic est produit dans le but de mettre en avant les forces, mais aussi de préconiser des améliorations à apporter aux infrastructures.

« La tournée 2020 a été rendue possible grâce à l’assistance financière d’Emploi d’été Canada afin d’accueillir une employée supplémentaire pour réaliser le projet et compléter les rapports diagnostics des parcs », précise l’URLSCN par communiqué.

La troisième phase devrait avoir lieu à été 2021, il s’agit de la dernière et elle concernera les MRC de Caniapiscau et de la Basse-Côte-Nord.

« Débutée à l’été 2019, la première phase avait permis la visite de 58 parcs de la MRC Manicouagan, qui ont ainsi été inventoriés et évalués. Ce projet vise à rendre les parcs de la région attrayants, accessibles et sécuritaires pour tous les usagers. De plus, il permet à l’URLSCN d’offrir un accompagnement personnalisé aux gestionnaires dans leurs projets d’aménagement de parcs et d’espaces récréatifs. »

Pour réaliser cet inventaire, l’URLSCN utilise l’application Parc-o-Mètre, celle-ci est gratuite pour les gestionnaires des infrastructures municipales de loisir et de sport de la Côte-Nord.

« Parc-o-mètre est une solution de gestion visant à instrumenter et à soutenir les gestionnaires et les responsables de l’entretien, du développement et de la sécurité des espaces récréatifs et sportifs de leur municipalité, institution, commission scolaire, école, territoire de MRC ou région. On l’utilise notamment pour : réaliser l’inventaire complet des sites, des infrastructures, des espaces et des équipements récréatifs et sportifs situés sur un territoire ; faire l’inspection et notifier des bris sur les équipements ; assigner les travaux de réparation au personnel de la maintenance ; faire le suivi des travaux de réparation à réaliser », précise l’URLSCN.