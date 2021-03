L’Institut de Karaté Shotokan de Sept-Îles brillent au e-Championnat pacifique

Les athlètes de l’Institut de Karaté Shotokan de Sept-Îles (IKSSI) ont laissé une très belle impression aux juges du e-Championnat pacifique de karaté, organisé par la fédération provinciale de la discipline de la Colombie-Britannique. Ses performances placent le club au sommet de la compétition.

Tellement les protégés de l’instructeur-chef et directeur technique Marco Coulombe ont brillé, l’IKSSI a été sacré club de la compétition sur 35 pour les points cumulés dans les épreuves de kata (formes) et de kumites (combats).

Les performances soumises par vidéo en marge des finales diffusées dimanche sur YouTube ont mené l’Institut de Karaté Shotokan de Sept-Îles à la conquête de six médailles d’or.

« Nous avons aussi gagné le prix du meilleur club pour le plus grand nombre de médailles. Je suis vraiment fier, malgré le jeune âge de notre Dojo. Je suis impressionné par la qualité de nos athlètes », a fait savoir Marco Coulombe.

Résultats des participants de l’Institut de karaté Shotokan de Sept-Îles

Juniors

Mélina Coulombe (marron) – Kata : Or / Kumite : Or

Eliam Carrier (marron) – Kata : Bronze / Kumite : 4e

Lucie Boudreault (marron) – Kata : Bronze / Kumite : Argent

Logan Toussain (verte) – Kata : Or / Kumite : Argent

Éli Lancup (marron) – Kata : 4e / Kumite : Argent

Zack Carrier (bleue) – Kata : Or

Adultes

Émilie Coulombe (noire) – Kata : Argent / Kumite : Argent

Mélodie Lapierre (verte) – Kata : Or / Kumite : Or

Marie-Chantal Lemieux (verte) – Kata : Argent / Kumite : Argent

Nadia Côté (marron) – Kata : 5e

* Une médaille de bronze était aussi décernée aux athlètes de quatrième place