Le port de la ceinture de sécurité épié par la police

Automobilistes, bouclez votre ceinture! Et sachez-le, l’ensemble des services de police du Québec tiendront de nombreuses interventions planifiées à travers la province, du 29 mars au 4 avril.

Par Gilles Fiset

C’est la 12e année que pareille opération de sensibilisation se déroule au Québec. Selon les récentes données fournies par la SQ, si tous les occupants d’un véhicule bouclaient leur ceinture, on pourrait éviter environ 27 décès et 70 blessés graves chaque année.

Chaque année, en moyenne, environ 30% des conducteurs et passagers de véhicules de promenade décédés ne portaient pas leur ceinture. De 2013 à 2017, en moyenne par année, 54 personnes décédées et 140 personnes blessées graves dans un accident ne portaient pas leur ceinture de sécurité (conducteurs et passagers).

Cette campagne s’adresse à l’ensemble des conducteurs et leurs passagers, mais cible principalement les passagers à l’arrière, les hommes de 20 à 49 ans, ainsi que les conducteurs de véhicules lourds.

Pour suivre la campagne de sensibilisation sur le Web, le public est invité à s’abonner aux comptes Twitter, Facebook et Instagram de la Sûreté du Québec, de même qu’à ceux des corps de police municipaux et de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ).