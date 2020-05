L’implication de Manon Tisseur récompensée

La Port-Cartoise Manon Tisseur, est l’une des 41 récipiendaires parmi les 341 candidatures reçues pour le Prix Hommage bénévolat-Québec.

C’est dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole que les lauréats du 23e prix Hommage bénévolat-Québec ont été annoncés.

Une belle surprise

Pour Manon Tisseur, il s’agit d’une belle surprise. « Ça m’a fait un petit velours en apprenant la nouvelle », nous confie celle qui s’implique dans le mouvement scout de Port-Cartier depuis plus de 25 ans.

Son implication a commencé dans le scoutisme lorsque ses enfants ont embarqué dans le mouvement. C’est une amie qui l’a inscrite à ce prix et cette dernière a procédé de façon discrète ce qui a eu pour effet d’augmenter la surprise lorsqu’on a annoncé à Manon Tisseur qu’elle était lauréate.

Pour Madame Tisseur, ce qui la rend heureuse n’est pas le prix physique en soit, mais bien le fait que son implication soit reconnue.

« Je suis privilégiée de me retrouver parmi les lauréats. C’est très flatteur de faire partie de tous ces gens qui s’impliquent dans différents domaines au Québec », nous confie-t-elle.

La remise des prix devait se dérouler à Québec, mais la cérémonie a dû être reportée en raison de la COVID-19.

Le prix Hommage bénévolat-Québec existe depuis 23 ans et il a récompensé 942 personnes. Ce prix reconnaît l’apport indispensable des personnes et organismes bénévoles dans leur communauté et à travers le Québec.

Jonatan Julien, ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région a affirmé par voie de communiqué : « Je suis extrêmement fier que la région de la Côte-Nord puisse compter sur des personnes dévouées et engagées comme Madame Tisseur. Grâce à leur contribution exceptionnelle, notre collectivité jouit d’un meilleur équilibre. »