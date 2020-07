L’île Grande Basque, le Centre de plein air du lac des Rapides et la Cabane à pêche pour lancer juillet

Il fera beau et chaud demain et c’est tant mieux. En ce 1er juillet, journée de congé pour plusieurs, ce sera l’ouverture de la saison estivale 2020 des différents sites de Tourisme Sept-Îles; l’île Grande Basque, le Centre de plein air du lac des Rapides et la Cabane à pêche.

Île Grande Basque

Camping, plein air et plus encore attendent les gens sur l’île Grande Basque. Tourisme Sept-Îles a aménagé son site pour que la distanciation physique soit respectée. Comme pour tous les autres sites, aucun rassemblement n’est permis. En raison des mesures liées à la COVID-19, il n’y aura aucune activité ou randonnée guidée pour l’été 2020. Pour réserver un espace de camping, rendez-vous au www.tourismeseptiles.ca. Les Croisières du Capitaine assure un service de navette.

Lac des Rapides

Pour le Centre de plein air du lac des Rapides, la capacité maximale de personnes qui auront accès à la plage est de 50, le tout en lien avec les recommandations gouvernementales. Des sauveteurs certifiés s’assureront d’une baignade sécuritaire et du respect des règlements sur le site. Vous pouvez en savoir plus sur la page Facebook du Centre.

Cabane à pêche

Sans sortir de la ville, vous pourrez louer une canne à pêche pour 5 $ de l’heure à la Cabane à pêche située sur le site du Vieux-Quai, à l’emplacement, ancienne cantine Omnisport), et taquiner le poisson.

Pour en savoir plus sur les différents attraits de la région de Sept-Îles, consultez le site Internet de Tourisme Sept-Îles ou passez faire un tour à la Maison du tourisme, à l’entrée ouest de la ville, dans le secteur de l’Anse.