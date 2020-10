Ligue de touch football de Sept-Îles : l’histoire des Rouges et de Brasco pour les finales

Les Rouges chez les femmes, et Brasco chez les hommes renouent avec les grands honneurs de la Ligue de touch football « Le Diamant » de Sept-Îles, le titre des séries. Les finales de la saison 2020 étaient disputées le 24 octobre sur le terrain synthétique dans la cour de côté du Cégep de Sept-Îles.

Sur le coup de 11h, le duel ultime chez les femmes, un classique entre les éternelles rivales, les Rouges (fiche de 10-2 – 1ère) et les Mauves (fiche de 8-4 – 2e), une reprise de 2018 et de bien des saisons précédentes, avec comme météo une faible pluie.

Écartées d’une place en finale l’an passé, les championnes du calendrier régulier, les Rouges, sont sorties victorieuses par la marque de 22-6, soulevant ainsi le trophée sur lequel elles ont mis la main assurément en 2018, 2016, 2014 et 2013. Kim Mayrand, du camp des gagnantes, a été élu joueuse de la finale.

Après la pluie, le beau temps, mais avec un vent soufflant entre 30 et 50 km/h, pour le tout dernier match de touch football pour 2020, la finale masculine entre le Diamant (fiche de 8-4 – 3e) et Brasco (fiche de 4-8 : 4e). Rendu là, le classement du calendrier régulier ne veut plus rien dire et la formation de Brasco l’a clairement prouvé, triomphant de façon convaincante, 34-6, les champions des deux dernières saisons, le Diamant, s’inscrivant au tableau qu’en fin de rencontre.

Les gagnants s’emparaient des grands honneurs pour une première fois depuis leur conquête de 2017. La saison suivante, ils s’étaient imposés en finale B. Le quart arrière Yanick Michaud a été proclamé joueur du match.

Honneurs individuels – Saison 2020

Joueur/Joueuse par excellence (MVP)

Femmes : Cinthia Devost (Les Rouges)

Hommes : Mathieu Gagnon (RBC – Jérémy Gagnon)

Trophée Fred Lebel (attitude, personnalité et éthique sportive)

Femmes : Marie-Pier Blouin (Les Noires)

Hommes : Félix St-Pierre (Edgar Café Bar)

