L’IESI prépare ses étudiants à la vie en société

Qui se souvient de ses cours d’économie familiale du temps du secondaire? On apprenait la couture, à cuisinier, et encore plus. À l’Institut d’enseignement de Sept-Îles (IESI), on va encore plus loin que ça. Le cours Intégration à la vie en société, mis de l’avant par l’enseignant Robert Gatien, permet aux étudiants de secondaire 5 d’être prêts à affronter le monde d’aujourd’hui quand ils poursuivront leur cheminement académique par la suite.

La référence à ce cours, la « bible » comme l’appelle M. Gatien, c’est le livre En as-tu vraiment besoin? de Pierre-Yves McSween. Parmi la quarantaine d’éléments suscitant des questionnements, l’enseignant en a retenu huit, notamment le budget et les assurances.

Les étudiants doivent se préparer à faire face aux aspects de la société. Ils ont entre autres reçu en conférence un représentant d’assurances et un paramédic pour les premiers soins.

« C’est de les intégrer à la société, à être prêt. Je les pousse dehors. Ils sauront se faire un budget, parler aux gens, s’affirmer », indique Robert Gatien.

Ces apprentissages de la vie, les étudiants ne l’apprennent pas qu’en classe. Les dix-huit étudiants travaillent sur des projets concrets. Si l’an passé le côté « business » ressortait chez le groupe, pour celui de l’année scolaire 2019-2020, l’engagement bénévole prône. « Je m’adapte à ce qu’ils aiment faire », mentionne l’enseignant.

Les projets

Conférence présentée dans des écoles de la région sur les femmes autochtones assassinées et disparues

Rencontre entre les jeunes du primaire et les résidents de la Maison des Aînés

Denrées pour le Comptoir alimentaire de Sept-Îles – Collecte de denrées au quotidien pour le Comptoir alimentaire de Sept-Îles. Collaboration avec Provigo, Canadian Tire et Walmart. Point de collecte également à l’IESI.

Aide au déménagement – Offrir un service de déménagement pour les personnes dans le besoin. Transport, assurances et autres avec l’aide de parents. Un premier a été fait à la fin janvier, et un est à venir en avril.

Plusieurs de ces projets auront une continuité pour le volet scolaire du concours des Dragons Sept-Rivières 2020.

Tous ensemble, les étudiants du cours Intégration à la vie en société travaillent pour la réalisation de la Semaine culturelle à l’IESI du 23 au 27 mars, semaine qui se conclura avec la tenue d’un 5 à 7 au profit du Centre d’amitié autochtone de Sept-Îles, événement qui se tiendra au gymnase de l’école.

Il y aura également un Bières et Saucisses au profit du centre d’intervention le Rond-Point le 18 avril.