L’IESI figure au deuxième rang du Palmarès des écoles pour la Côte-Nord

Le traditionnel Palmarès des écoles vient d’être publié par le Journal de Québec. Sur la Côte-Nord, l’Institut d’enseignement de Sept-Îles figure au deuxième rang pour les établissements de la région.

La polyvalente des Rivières de Forestville reçoit une note de 8,5/10 et fait partie des cinq écoles secondaires à travers la province qui se sont le plus améliorés.

À l’est de la côte, l’IESi s’est vu attribuer une note de 6,5, deuxième meilleur pointage sur la Côte-Nord.

Le top cinq des écoles nord-côtières est complété par la polyvalente des Berges (6,3), Queen Elizabeth High School (5,8) et l’école Jean-du-Nord/Manikoutai (5,2).

« Nous sommes très heureux de notre classement encore cette année. Ce classement démontre que nos enseignants travaillent très fort avec nos élèves. Leur réussite est notre priorité », souligne Mathieu Brien, directeur de l’IESI, seule école privée de la région.

« Le Palmarès des écoles du Journal classe les établissements en fonction d’une « cote globale », une mesure élaborée par l’Institut Fraser. Cette mesure se base notamment sur les résultats des élèves aux examens ministériels de quatrième et cinquième secondaire, sur l’écart entre les garçons et les filles et sur la proportion d’élèves qui accusent un retard dans leur parcours scolaire », précise le Journal de Québec.

Pour en savoir plus sur le Palmarès des écoles, consultez le site Internet du Journal de Québec.