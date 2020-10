L’IESI planifie une pratique de confinement

Les élèves de l’Institut d’enseignement de Sept-Îles (IESI) seront en confinement ce jeudi 15 octobre. Rassurez-vous, il n’y a pas de cas de COVID-19 annoncé à l’école privée de l’avenue Gamache. Elle veut seulement se préparer advenant un confinement de la part du ministère de l’Éducation et de la Santé publique, mais également pour voir où des problématiques pourraient se pointer.

Confinement ne voudra pas dire congé! Les élèves, de la maison, auront cinq périodes de cours de 45 minutes en enseignement à distance, au lieu des 70 minutes habituelles. Les enseignants seront dans leur local de l’IESI pour leur transmettre la matière. Un appel massif sera fait par le personnel pour les élèves qui ne seront pas connectés.

Cette pratique de confinement, qui trottait dans la tête du directeur de l’IESI depuis quelque temps, a été faite dans d’autres établissements d’enseignement ailleurs au Québec.

« L’objectif premier est de voir où seront nos difficultés s’il y a un réel confinement », indique Mathieu Brien. « Nos élèves ont chacun des iPad et des plans d’apprentissage. Il faudra adapter les évaluations et voir comment sera leur routine. Ils ont été arrêtés six mois, ils sont désorganisés. Après un mois de retour en classe, ils commencent à reprendre le rythme ».

Les méthodes d’apprentissage en place à l’école privée de Sept-Îles facilitent cette pratique de confinement du 15 octobre. « C’est un gros virage qui apporte beaucoup de positif sur le long terme pour le développement de l’autonomie des élèves et de leurs compétences, et non seulement que pour leurs connaissances », ajoute M. Brien, qui dit consacrer 80% de son temps à gérer la situation COVID. »

Le personnel et la direction ont choisi le jeudi puisqu’il y a peu de groupes en cours à option lors de cette journée.

Bulletin reporté

Sur une tout autre note, Mathieu Brien se réjouit de l’annonce du ministère de l’Éducation de jeudi dernier, concernant le report du premier bulletin scolaire de l’année. À l’IESI, la fin de la première étape était prévue le 6 novembre. Elle se fera le 22 janvier 2021.

« De mon côté, ça apporte une grande diminution de stress pour les enseignants et pour les élèves. Avec tous les changements liés à la COVID et aux absences (symptômes apparents), il est plus difficile d’avoir un bon suivi. Les enseignants auront donc une meilleure idée, un meilleur portrait, pour l’évaluation des élèves ».