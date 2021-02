LHJMQ : la quatrième bulle modifiée en raison de la COVID

En raison des cas de COVID-19 rapportés chez les Tigres de Victoriaville et l’isolement préventif des Saguenéens de Chicoutimi, la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) a été forcée de modifier la composition et le calendrier de son quatrième événement d’environnement protégé, du 12 au 18 février.

D’entrée de jeu, rappelons qu’une des trois bulles devait avoir lieu à Victoriaville. Elle ne peut donc plus se tenir et en conséquence, les bulles de Shawinigan et de Québec doivent être modifiées.

À l’origine, le Drakkar de Baie-Comeau devait évoluer dans l’environnement protégé du Centre Vidéotron, avec Québec, Chicoutimi, Blainville-Boisbriand, Gatineau et Rouyn-Noranda, et jouer quatre matchs en sept jours.

Avec les modifications, Blainville-Boisbriand se retrouve maintenant dans la bulle de Shawinigan, tandis que Rimouski et Drummondville s’ajoutent à celle de Québec.

Avec plus d’équipes au même endroit, le nombre de matchs a donc dû être réduit à la baisse pour certains clubs. En conséquence, le Drakkar ne jouera que trois rencontres. Il affrontera les Remparts le 12 février, les Voltigeurs le 14 et les Olympiques le 16. En raison de leur isolement, les Saguenéens ne livreront que deux rencontres, la première le 17 face aux Huskies.

Dans l’environnement protégé de Shawinigan, outre les Cataractes et l’Armada, on retrouve les Foreurs de Val-d’Or et le Phoenix de Sherbrooke.

D’ici là, Baie-Comeau se trouve dans l’environnement protégé de Rimouski, où il a déjà disputé quatre rencontres. Il en reste deux aux hommes de Jean-François Grégoire, soit contre Shawinigan samedi et Québec dimanche.