L’heure juste pour Véronik Mallet

Véronik Mallet a eu l’heure juste sur ses maux de dos qui l’ont ennuyé lors des Championnats nationaux de patinage artistique les 17 et 18 janvier à Mississauga en Ontario. Verdict : deux hernies discales et de l’arthrite dans le bas du dos. Malgré tout, l’athlète âgée de 25 ans tente de garder la forme et se dit toujours aussi motivée.

Une IRM passée la semaine dernière a permis à la patineuse septilienne d’en savoir plus sur les maux de dos qui l’ont empêché de performer à son plein potentiel lors du rendez-vous canadien 2020, qu’elle a conclu en septième position.

À Montréal le temps de quelques semaines pour faciliter son suivi médical, Véronik Mallet aura des injections pour enrayer la douleur. Elle retournera par la suite à Oakville, son lieu d’entraînement depuis novembre. En attendant, elle a entamé sa réhabilitation à l’extérieur de la patinoire.

Comment va le moral dans tout ça? « C’est la partie difficile et moins le fun en ce moment, mais ça l’air que je dois passer par là », a-t-elle répondu. « Je m’entraîne chaque jour, soit au gym ou dans la piscine pour ne pas avoir d’impact et ne pas perdre ma forme physique », a-t-elle ajouté.

Elle se dit d’ailleurs encore très motivée!

À moins d’un revirement majeur, pour les prochaines compétitions de Véronik, ça ira à la saison 2020-2021.