LGS fait danser les Hivernants

Si l’on se fie aux chansons, On perd la tête et Thirsty, qui tournent en forte rotation dans plusieurs stations de radio commerciales, il ne fait aucun doute que la prestation du groupe LGS au Festival des Hivernants, ce soir à 22 h (29 février) au Vieux Poste de Sept-Îles s’annonce tout simplement festive et débordante d’énergie.

Auparavant connu sous le nom du groupe swing, LGS a adopté une nouvelle identité musicale en 2015. « On s’est réservé le droit d’aller ailleurs et je ne le regrette pas. En 2019, on avait annoncé qu’on prendrait notre retraite, confie son membre fondateur, Michel Bennac. Cependant, le public et les stations radio en ont voulu autrement. On perd la tête est à ce jour notre plus grand succès. »

Des préjugés tenaces

À ses débuts en 1999, plusieurs croyaient que la carrière du groupe serait de courte durée en raison de son répertoire. « On a très longtemps catalogué la musique francophone dans un genre spécifique », déplore-t-il « On avait de la difficulté à s’imposer, on ne “fittait” pas dans le moule parce qu’on faisait de la musique très électronique. Au Québec, ça a pris du temps avant que l’électro soit accepté et reconnu à sa juste valeur. »

Franco-ontarien, son membre fondateur éprouve une réelle fierté à chanter en français, mais ne s’empêche aucunement d’ajouter des mots anglophones aux chansons de LGS. Le spectacle proposé au Festival des Hivernants tiendra compte de l’évolution du groupe. « On commencera de manière un peu plus folklorique pour terminer avec notre électropop. On est là avant tout pour les gens. S’ils veulent entendre une chanson, on la met dans le spectacle », affirme-t-il.

Une musique rassembleuse

Michel Bennac considère que le nouveau son de la formation s’apparente davantage au hip-hop tout en conservant cette signature électro et pop. « Jeune, j’ai tripé sur Beastie Boys et Naughty by Nature. Je ne suis pas un rappeur. Cette influence est transposée à notre saveur. On ne se prend pas au sérieux. On fait de la musique pour les planchers de danse. On reste dans des thèmes qui nous donnent envie de fêter. »

Plus récemment, le groupe a dévoilé la chanson Toute sexy qui obtient également beaucoup de succès sur les ondes de diverses stations radiophoniques commerciales. Elle se retrouvera sur son album 45 tours vol 3 qui sera lancée plus tard en 2020. Cependant, il est possible de la télécharger sur diverses plateformes numériques.

La formation est composée de DJ Mars (également qualifié d’excellents danseurs), de Jean-Philippe Goulet (violon et autres instruments) et de Michel Bennac (chant).