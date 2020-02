L’Extra, ça peut être payant!

Il faut toujours prendre l’Extra quand on se procure un billet de loterie. Un groupe de douze personnes, onze Nord-Côtiers et un résident de la Capitale-Nationale, l’a compris. Depuis six ans, ils arrondissent la somme en ajoutant l’Extra à certains de leurs billets de groupe. Ça aura porté fruit lors du tirage du 24 janvier. Ils se partagent 25 000$.

Les heureux gagnants de ce billet acheté au Proxim de l’avenue Brochu sont Jean-François Albert, Marc-André Baillargeon, Pascal Bérubé, Samuel Brum-Chevrette, Nathalie Desjardins, Patrick Gallant, Nathalie Huard, Serge Maltais, Yoan Samuel, Sébastien Sirois, Pascal Tremblay et Raphaël M. Lessard (Québec).