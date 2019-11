L’est de la côte va y goûter

Environnement Canada a émis un avertissement d’onde de tempête pour demain pour plusieurs endroits le long de la côte. Avec cet avis météo, la Société des traversiers du Québec a déjà annoncé qu’il n’y aurait pas de traversées pour le NM Saaremaa I pour la journée du 12 novembre.

Ceux et celles qui reçoivent des notifications sur leur cellulaire ont dû en recevoir plus d’une pour la météo en ce lundi après-midi, surtout si leur liste de municipalités est nombreuse.

« Il y en a quelques-unes des alertes », mentionne Alexandre Parent d’Environnement Canada.

C’est l’extrême est de la Côte-Nord qui sera le plus touché en quantité de neige. « La Basse-Côte-Nord (Natashquan, Chevery et Blanc-Sablon) va y goûter », renchérit-il, parlant d’accumulation de neige entre 15 et 20 centimètres. Elle devrait même se changer en pluie verglaçante.

Pour Sept-Îles et Port-Cartier, une dizaine de centimètres sont attendus, mais c’est surtout la force des vents qui ressort des conditions.

« C’est la pleine lune, une période de haute marée de 11 h 30 à 13 h 30 », ajoute M. Parent. « Il y aura déferlement de vagues, de débordement côtier. C’est une bonne dépression. »

Des rafales à 40 km/h sont annoncées pour Sept-Îles, 60 km/h pour Port-Cartier.

Le météorologue d’Environnement Canada mentionne que la première bordée de neige est généralement à la fin novembre, mais qu’il ne s’agit pas d’un record pour ce qui est prévu si tôt dans le mois.