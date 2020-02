Les Voyageurs privent les Couguars d’une saison parfaite

Les Voyageurs du Cégep de Sept-Îles en volleyball féminin ont profité du cinquième et dernier tournoi de la saison régulière de la Ligue collégiale Saguenay-Lac-Saint-Jean/Côte-Nord (division 2) pour se faire plaisir. Jouant à la maison, la troupe dirigée par Audrey Marcoux pour l’occasion a connu une de ces très bonnes journées samedi, s’offrant notamment une manche contre les Couguars du Cégep de Chicoutimi.

Après avoir disposé des Jeannois d’Alma en trois manches (25-18, 22-25, 15-5) pour son premier match de la journée, la formation septilienne a été la première de la ligue en cette saison 2019-2020 à enlever une manche aux Couguars de Chicoutimi, qui sont tout de même venues à bout de leurs hôtes (19-25, 25-22, 13-15).

« C’était un bon match, le fun à jouer, et avec une bonne ambiance », a souligné Audrey Marcoux.

Les Voyageurs ont conclu leur journée sur le terrain en balayant leurs affrontements contre Chibougamau (25-16, 25-16) et Saint-Félicien (25-18, 25-17).

Régional

Place maintenant au Championnat régional pour les quatre équipes de tête du classement du circuit Saguenay-Lac-Saint-Jean, le 7 mars, au Saguenay, avec un duel de demi-finale entre Sept-Îles (2e) et les Gaillards de Jonquière (3e), qui accueilleront la compétition, et celui entre Chicoutimi (1er) et Saint-Félicien (4e). Les formations gagnantes du carré d’as se retrouveront en finale de leur conférence et auront d’entrée leur place pour le Championnat de la Conférence Nord-Est le 21 mars à Chicoutimi.

« On va travailler pour notre match contre Jonquière. Il faudra éviter les erreurs directes le plus possible et limiter les services dans le filet », a conclu la coach.

Le calvaire des gars des Voyageurs est terminé, les Septiliens des Gaillards poursuivent leur parcours

La saison de misère de l’équipe masculine de volleyball du Cégep de Sept-Îles est terminée. Dirigés par Stéphane Imbeault pour le dernier tournoi, disputé en Beauce samedi, les porte-couleurs septiliens ont perdu en deux manches leurs quatre matchs, dépassant la quinzaine de points qu’une seule fois, atteignant 19 lors de son premier set contre Jonquière.

Ce sont d’ailleurs les Gaillards (photo) qui bouclent le calendrier régulier au sommet du classement de la Ligue Québec/Chaudière-Appalaches (division 2). Cette formation compte dans ses rangs quatre joueurs de Sept-Îles, Gabriel et Samuel Picotin, Frédéric Clements et Philip Tremblay. Ils seront du Championnat régional de leur circuit le 29 février dans leur gymnase. Ils se mesureront en demi-finale aux Titans du Cégep Limoilou.